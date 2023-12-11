В Снигиревке в подконтрольном Киеву районе Херсонской области произошли взрывы

Украинские военные власти подтвердили факт взрывов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Несколько взрывов прозвучало в Снигиревке, расположенной в подконтрольном Киеву районе Херсонской области, где в тот момент действовала воздушная тревога. Об этом сообщило издание "Общественное".

Другие подробности не приводятся. Украинские военные власти подтвердили факт взрывов.

Вечером в воскресенье сообщалось о многочисленных взрывах в Одесской области. Воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. По состоянию на 00:25 мск во всех этих регионах был объявлен отбой.