Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки ощутили жители Северо-Курильска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в море рядом с северной группой Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр располагался в 70 км северо-восточнее города Северо-Курильска (остров Парамушир, Курилы - прим. ТАСС) на глубине 143 км", - рассказала собеседница агентства.

По данным сейсмолога, подземные толчки силой в 3 балла ощутили жители Северо-Курильска. При такой балльности люди ощущают легкие колебания, раскачиваются висящие предметы.