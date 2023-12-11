Двоих жителей Камчатки осудили за незаконное хранение 3 тонн икры

Мужчинам назначили штрафы в размере 300 и 350 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Двое жителей города Елизово на Камчатке заплатят штрафы за незаконное хранение 3 тонн лососевой икры с целью дальнейшего сбыта. Стоимость незаконной рыбопродукции превысила 4 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий около 3 тонн рыбопродукции без маркировки стоимостью более 4 млн рублей изъято из оборота. Суд учел раскаяние виновных в содеянном, принимая во внимание совокупность всех обстоятельств и позицию государственного обвинителя, виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 300 и 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд установил, что виновные с июля по сентябрь 2021 года договорились о перевозке и хранении в целях дальнейшего сбыта икры рыб лососевых видов без маркировки. Они хранили ее сначала в селе Карага, а потом в Елизове.