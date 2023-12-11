В Приморье молодого человека подозревают в вандализме на сумму свыше 5,5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Житель Благовещенска в Амурской области, расписывавший фасады, светофоры, киоски, подозревается в вандализме с ущербом городу на сумму более 5,5 млн рублей.

"В Благовещенске организации, ставшие жертвами местного "Бэнкси", готовят иски в суд о возмещении ущерба. Это управляющие компании, ресурсоснабжающие и коммерческие организации, ГСТК и другие. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составит свыше 5,5 миллиона рублей, и она еще может вырасти", - говорится в сообщении. В сумму ущерба входят в том числе дополнительные затраты на ремонт объектов в холодное время года.

С ноября в Благовещенске на светофорах, технических шкафах, фасадах жилых домов и различных зданий, киосках и других сооружениях стало появляться слово Poske. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к вандализму может быть причастен 21-летний житель Благовещенска. Он уже допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), за нарушений которой грозит арест на срок до 3 месяцев.