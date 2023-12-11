Суд в Красноярске приговорил Быкова к 12 годам по третьему делу

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство в 1998 году. Это третий приговор, вынесенный предпринимателю, по совокупности он получил 20 лет заключения в колонии строго режима, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Тогда суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В мае 2023 года за подстрекательства к убийству суд приговорил его 11 годам лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора - к 17 годам колонии строгого режима.

"Кировский районный суд города Красноярска приговорил Анатолия Быкова за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году к 12 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров Анатолию Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили представители ведомства. В пользу дочери с Быкова потерпевшего взыскано 7 млн рублей.

По версии следствия, Быков, будучи руководителем созданного преступного сообщества, поручил подчиненным убить криминального авторитета Владимира Филиппова. Преступники вели за Филипповым слежку и застрелили его в ночь с 17 на 18 июня 1998 года.