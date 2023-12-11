В Югре в ДТП погибли четыре человека

Еще двое пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Столкновение автомобилей Kia и УАЗ произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Погибли четыре человека и два травмированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, в ДТП на 43-м км автодороги Нижневартовск - Радужный в Нижневартовском районе Югры погибли четыре человека - водитель машины Kia и три его пассажира, еще два человека - водитель УАЗа и его пассажир травмированы", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, 38-летний водитель УАЗа выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Kia. Водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности.