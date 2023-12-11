Свыше 180 госслужащих уволены в Киргизии за связи с оргпреступностью

Пресс-центр Государственного комитета нацбезопасности республики сообщил, что в результате проведенных мероприятий разоблачили более 226 государственных служащих различного ранга, "которые были тайно связаны с Камчы Асанбеком и мафией Райыма Матраимова"

БИШКЕК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 180 человек уволены с государственной службы в Киргизии за связи с организованной преступностью и по подозрению в причастности к коррупции. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В результате проведенных мероприятий разоблачены более 226 государственных служащих различного ранга, которые были тайно связаны с Камчы Асанбеком и мафией Райыма Матраимова. Из них более 180 были отстранены и уволены со своих должностей", - говорится в сообщении.

Асанбек был застрелен во время спецоперации в Бишкеке осенью нынешнего года, по информации правоохранительных органов страны, он являлся вором в законе. Матраимов ранее работал заместителем председателя таможенной службы республики.

"Только в таможенной службе были выявлены 85 сотрудников, из которых около 76 сотрудников были уволены, в МВД выявлены 26 сотрудников, из них отстранены от служебных обязанностей 14", - отмечает пресс-центр. В настоящее время в отношении остальных подозреваемых "продолжается дополнительная соответствующая работа". Как заверили в ГКНБ, все они были установлены в ходе "продолжающейся работы по борьбе с организованной преступностью".