Во Владивостоке обрушилась часть демонтируемого здания

Пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Приморского края начали проверку по факту обрушения части здания по улице Крылова во Владивостоке, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

"11 декабря 2023 года в городе Владивостоке при проведении работ по демонтажу здания №10, расположенного по улице Крылова, произошло его частичное обрушение. Пострадавших не имеется. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Владивостока СУ СК России по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным муниципального центра управления Владивостока, поврежденная при обрушении пешеходная галерея будет восстановлена в течение ближайших дней. Сейчас решается вопрос организации движения пешеходов.

Район, в котором произошло обрушение, в настоящее время расчищается от старых построек, в том числе домов частного сектора, и готовится к реновации.