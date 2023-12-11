В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению во взяточничестве

Среди задержанных сотрудники Министерства социального развития Московской области и Министерства инвестиций, промышленности и науки региона

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В Московской области задержаны 11 человек по подозрению в получении взяток, среди них сотрудники Министерства социального развития Московской области и Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны 11 человек, двое из которых консультанты отдела при Министерстве социального развития Московской области и один консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности Московской области. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2019 года по 2023 год подозреваемые получали деньги в качестве взяток через посредников от предпринимателей Московской области за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проведения установленных проверочных мероприятий.

"В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тыс. рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя. Следователями проведено больше 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов, допрошено порядка 30 человек, проведены очные ставки и иные следственные действия. В ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств. Все подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, по ходатайству следствия судом всем избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили ГСУ СК по Подмосковью.

Также там отметили, что уголовное дело возбуждено по материалам ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по Москве и Московской области.