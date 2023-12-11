В Австралии сбившему пять человек на террасе паба мужчине предъявили обвинения

Правонарушитель своей вины не признал

СИДНЕЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Мужчине, въехавшему на террасу ресторана в Австралии и сбившему столики с сидевшими за ними людьми, предъявили обвинения в нескольких преступлениях, включая неосторожное вождение, повлекшее смерть нескольких человек. Об этом сообщил телеканал 9News.

По его данным, 66-летний Уильям Свейлу, по вине которого пять человек погибли и еще пять получили тяжелые травмы, был арестован в зале суда после того, как ему предъявили обвинения в нескольких эпизодах неосторожного вождения, повлекшего смерть нескольких человек, а также в халатном поведении и причинении тяжкого вреда здоровью людей. Как ожидается, следующие слушания по его делу состоятся 15 декабря.

Полиция штата Виктория, выступившая в суде в качестве стороны обвинения, сообщила, что потребует для Свейла "серьезного тюремного срока". Сам правонарушитель своей вины не признал и заявил, что потерял управление машиной из-за "опасно снизившегося уровня сахара в крови", а совершенное им ДТП является "частным медицинским случаем".

Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, в Дейлсфорде, расположенном в 110 км к северо-западу от Мельбурна. Легковой автомобиль с высокой скоростью въехал на террасу пивного паба на Винсент-стрит и сбил несколько столиков, за которыми в этом момент сидели семьи с детьми. В результате ДТП пять человек, включая двоих детей в возрасте 9 и 11 лет, погибли, еще пятеро, в том числе трое детей, получили тяжелые травмы.