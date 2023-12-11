ФСБ выявила в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева

Как сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, в 2023 году предотвратили 14 диверсионно-террористических актов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. ФСБ в этом году пресекла в Крыму деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины, предотвращено 14 диверсионно-террористических актов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", - сообщили в ЦОС. В том числе выявлены их кураторы из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и СБУ.

"Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов (ДТА), в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ", - отметили в ФСБ. За подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек.

Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Также "задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции", - отметили в ЦОС.

В настоящее время следственными органами возбуждено более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. По инкриминируемым фигурантам преступлениям законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет, отметили в ФСБ.