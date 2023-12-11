В Стамбуле сын бывшего министра правительства Йемена сбил пешехода

Суд отпустил Мусаида Ахмеда Мусаида Хуссейна под подписку о невыезде на время следственных мероприятий

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Сын бывшего министра в правительстве Йемена (1994 - 1997 годы) Мусаид Ахмед Мусаид Хуссейн сбил на дороге в Стамбуле 71-летнюю турчанку. Об этом сообщает агентство DHA.

Автомобиль Хуссейна двигался по проспекту Омара Хайяма, когда наперерез ему через дорогу вышли два человека. Машина якобы просто задела обоих пешеходов, но 71-летняя Пакизе Озер от удара о зеркало упала на асфальт и ударилась головой. Она находится в больнице, сохраняется угроза жизни.

Сообщается, что на пассажирском кресле во время ДТП находился сам экс-министр, который прибыл в Стамбул на лечение. Его 27-летнего сына суд отпустил под подписку о невыезде на время следственных мероприятий. Как отметил адвокат Хуссейна, в протоколе о происшествии четко указано, что вина за случившееся полностью лежит на пострадавшей, о чем также свидетельствуют записи с камер наружного наблюдения. Водитель не нарушал правила и соблюдал скоростной режим.

Это второй за последнее время заметный случай ДТП в Стамбуле с участием сыновей зарубежных государственных лиц. Ранее сын президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда сбил в Стамбуле мотокурьера. Инцидент произошел 30 ноября, 6 декабря курьер скончался в больнице от полученных травм. Сам сын сомалийского лидера был отпущен после составления протокола и 2 декабря покинул Турцию.

Однако правозащитники обнаружили несоответствия первого протокола о ДТП, в котором вся вина возложена на курьера, с последующими отчетами. По их мнению, сотрудник полиции, составлявший протокол на месте происшествия, сделал это некорректно. Минюст Турции сообщил, что в связи с противоречиями в отчетах занимается изучением вопроса, в том числе ведомство начало проверку действий полиции на месте ДТП. Сам сын сомалийского президента объявлен в международный розыск.