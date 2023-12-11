В Туве пять населенных пунктов остались без электроэнергии из-за морозов

В ликвидации аварии участвуют две бригады

ТАСС, 11 декабря. Пять населенных пункта в двух районах Тувы остались без электроэнергии из-за сильных морозов. Об этом ТАСС сообщили в министерстве топлива и энергетики Республики Тыва.

"Аварийное отключение электроэнергии из-за сильных морозов <…> произошло в населенных пунктах Улуг-Хемского и Кызылского районов. Под отключение попали пять населенных пунктов - Ий-Тал, Хайыракан, Оттуг-Даш, Терлиг-Хаая, Баян-Кол", - сообщили в министерстве.

Специалисты компании "Россети Сибирь Тываэнерго" проводят аварийно-восстановительные работы. На месте работают две бригады в составе 10 человек и трех единиц техники.

По данным регионального главка МЧС, в Кызыле утром 11 декабря было минус 41 градус. На севере республики столбик термометра показывал минус 50 градусов. При таких температурах жители, чьи дома отапливаются электрокотлами, начинают активно их использовать. Сети не выдерживают перегрузки, срабатывает автоматическое отключение. Энергетики рекомендуют при такой погоде, по возможности минимизировать использование других электроприборов.