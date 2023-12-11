В Петербурге задержали двух школьников, забросавших снегом Вечный огонь

Полиция проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали двух школьников, которые в воскресенье вечером потушили Вечный огонь в Красносельском районе города, забросав его снегом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность двух из трех нарушителей. Ими оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Несовершеннолетние опрошены и переданы родителям", - рассказали в полиции.

По факту инцидента проводят проверку.