11 декабря, 07:54

Готовившийся к аварийной посадке Ан-12 благополучно сел в аэропорту Хурба

Военно-транспортный самолет Ан-12. Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
Военно-транспортный самолет Ан-12
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Никто из восьми человек на борту не пострадал

ТАСС, 11 декабря. Военно-транспортный самолет Ан-12 с восемью людьми на борту, готовившийся к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре, успешно приземлился, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"В настоящее время самолет совершил успешную посадку. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12, который летел из Нижневартовска, готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. На борту находились восемь человек. 

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