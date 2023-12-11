Готовившийся к аварийной посадке Ан-12 благополучно сел в аэропорту Хурба

Никто из восьми человек на борту не пострадал

ТАСС, 11 декабря. Военно-транспортный самолет Ан-12 с восемью людьми на борту, готовившийся к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре, успешно приземлился, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"В настоящее время самолет совершил успешную посадку. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12, который летел из Нижневартовска, готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. На борту находились восемь человек.