В результате обрушения здания в Костанае погиб человек

За медицинской помощью обратились 12 человек, из-под завалов спасены 2

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения одноэтажного строения в казахстанском городе Костанае, еще 12 обратились за медицинской помощью. Об этом проинформировала пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

"11 декабря в 12:39 (09:39 мск) поступило сообщение о том, что в городе Костанай предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей. Со слов очевидцев под завалами могут находиться люди", - говорится в тексте.

В поисково-спасательных работах задействованы силы ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов. "За первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов спасены два человека, еще один мужчина обнаружен без признаков жизни, личность устанавливается. Поиски продолжаются", - пояснили в пресс-службе.

Ранее об обрушении дома в результате взрыва сообщило местное издание "Наша газета" со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуацией области.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - обновлена информация о погибшем и постралдавших.