В Белгородской области за сутки зафиксировали более 30 прилетов

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Украинские военные выпустили за прошедшие сутки более 30 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, также было совершено несколько атак дронов. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Волоконовском районе в воскресенье ВСУ из миномета обстреляли окраину хутора Старый - установлено три прилета. В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено четыре минометных снаряда.

10 декабря в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано три прилета. Также на окраине Староселья с БПЛА было сброшено неустановленное взрывное устройство.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили девять артиллерийских и шесть минометных снарядов, по хутору Мухин - три минометных снаряда, по селам Середа и Белянка - один и два минометных снаряда соответственно. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.