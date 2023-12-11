В Уфе возбудили дело после повреждения объекта культурного наследия

Фигурантами дела являются собственники помещений в историческом здании на улице Карла Маркса, которые снесли перекрытия, перегородки, и выполнили другие виды работ без согласования

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия народов РФ возбуждено в Уфе на собственников помещений в здании на улице Карла Маркса. Они снесли перекрытия, перегородки, и выполнили другие виды работ без согласования, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

"Установлено, что здание, расположенное по ул. К. Маркса, относится к постройке конца XIX - начала XX веков и является объектом культурного наследия регионального значения. Однако собственниками жилых помещений, расположенных на втором этаже, проведены строительно-монтажные работы по сносу перекрытий, перегородок, части напольного покрытия и коммуникаций, демонтажу кровли, а ремонт части фасада без согласования с уполномоченным ведомством", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

Также для сохранности объекта культурного наследия прокуратура района обратилась в суд исковым заявлением о запрете проведения работ и понуждении исполнения собственниками обязательств.

В октябре глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов сообщал, что в доме 33 по улице Карла Маркса произошло частичное обрушение облицовочной штукатурки.