Суд в Новосибирске арестовал захватившего в заложники помощницу сенатора

Его взяли под стражу на два месяца

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд в Новосибирске заключил под стражу на два месяца мужчину, который захватил в заложники помощницу новосибирского сенатора Владимира Городецкого. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На прошлой неделе житель Новосибирска взял заложницу в кабинете сенатора, угрожая ей шилом и обещая подорвать здание. Так он хотел добиться курса лечения для себя. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 206 УК РФ (захват заложника).