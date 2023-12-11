В Казахстане двоих сотрудников полиции подозревают в изнасиловании девочки

Они уволены из правоохранительных органов и взяты под арест

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Двое полицейских в Казахстане подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки, они уволены из правоохранительных органов и взяты под арест. Соответствующую информацию подтвердил журналистам министр внутренних дел республики Ержан Саденов.

Ранее глава казахстанского общественного фонда "Немолчи.кз" Дина Тансари сообщила, что инцидент произошел в городе Кунаеве - административном центре Алма-Атинской области.

"К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники на сегодняшний день совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная комиссия, данные люди уволены по отрицательным мотивам. В рамках уголовного дела они также взяты под арест. Проводится проверка", - сказал глава МВД.

При этом он подтвердил, что на момент преступления подозреваемые являлись сотрудниками правоохранительных органов.