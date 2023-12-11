Суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского под Рязанью

Мужчину заключили под стражу до 5 февраля 2024 года

ТАСС, 11 декабря. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве полицейского в деревне Высокое Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СК России по Рязанской области об избрании подозреваемому в посягательстве на жизнь сотрудника полиции меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

В деревне Высокое Рыбновского района 6 декабря подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам правоохранительных органов, смертельно ранив одного из них. Мужчину задержал следователь СК 7 декабря.