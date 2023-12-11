В Уфе арестовали мужчину, обвиняемого в серии нападений и одном убийстве

В результате его действий погибла 81-летняя женщина

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде ареста 34-летнему мужчине, обвиняемому в серии нападений на жителей Уфы, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Башкирии.

"По ходатайству следственного отдела по Советскому району г. Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан 34-летнему уфимцу, подозреваемому в серии нападений на жителей столицы республики, избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Органами следствия ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - сказано в сообщении.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, он арестован до 8 февраля. После одного из его нападений от черепно-мозговой травмы погибла 81-летняя женщина. Ранее в полицию поступило несколько сообщений от граждан, что на них совершено нападение около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге.