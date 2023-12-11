Число погибших в ДТП с поездом в Алтайском крае увеличилось до трех

В больнице умер один из пострадавших

БАРНАУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с поездом на железнодорожных путях в Алтайском крае увеличилось до трех: один из пострадавших, доставленных в больницу, умер в медучреждении. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Два мужчины были доставлены в Панкрушихинскую ЦРБ. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из мужчин скончался. Второй находится под наблюдением врачей в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время для проведения экстренной операции в больницу прибыл хирург из Барнаула", - сообщили в ведомстве.

Ранее на железнодорожном переезде на 518-м км перегона Осолодино - Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Известно, что машинист поезда, увидев машину, принял решение об экстренном торможении, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. На месте погибли два человека, еще двоих госпитализировали. В результате происшествия 12 грузовых поездов задерживались примерно на 3 часа, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.