В Волгограде трое детей отравились угарным газом

Они находятся в состоянии средней степени тяжести

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Трое детей госпитализированы в Волгограде из-за отравления, предположительно, угарным газом. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Дети находятся в отделении острых отравлений больницы № 25, угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести", - сказали в комитете.

Официальная причина отравления детей в настоящее время не называется.

Ранее в СМИ появилась информация об отравлении угарным газом троих детей в возрасте от трех до пяти лет, они были найдены без сознания в одном из частных домов Волгограда.