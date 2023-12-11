В Волгограде трое детей отравились угарным газом

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Трое детей госпитализированы в Волгограде из-за отравления, предположительно, угарным газом. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.
"Дети находятся в отделении острых отравлений больницы № 25, угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести", - сказали в комитете.
Официальная причина отравления детей в настоящее время не называется.
Ранее в СМИ появилась информация об отравлении угарным газом троих детей в возрасте от трех до пяти лет, они были найдены без сознания в одном из частных домов Волгограда.