Житель Калужской области перевел мошенникам около 12 млн рублей

Полиция возбудила дело

КАЛУГА, 11 декабря. /ТАСС/. Житель Калужской области за несколько месяцев перевел группе мошенников около 12 млн рублей, в том числе от продажи двух квартир и взятый кредит. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"В Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Согласно материалам дела, на протяжении нескольких месяцев мошенники осуществляли звонки местному жителю и под различными предлогами убеждали его в необходимости проведения различных финансовых операций. Общая сумма причиненного ему ущерба составила около 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сначала мужчине звонила якобы сотрудница правоохранительных органов, затем она перевела беседу на якобы сотрудника банка, который убедил собеседника перевести деньги на сторонние счета. Затем мужчину неизвестные попросили помочь разоблачить сотрудника банка и риелторов, якобы замешанных в мошеннических схемах. Он по инструкции оформил новые кредиты, продал две квартиры через конкретное агентство, а деньги отправил на указанные счета. "Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - уточнили в полиции.