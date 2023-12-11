Росгвардия задержала свыше 700 человек на юге РФ по подозрению в преступлениях в 2023 году

В ведомстве уточнили, что в 2023 году силовики также обеспечили безопасность при проведении крупных мероприятий, включая заседание Евразийского межправительственного совета и дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи

РОСТВО-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 700 человек на юге России задержали сотрудники Росгвардии по подозрению в преступлениях, включая территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии по итогам заседания военного совета под руководством командующего Южного округа войск национальной гвардии за 2023 год в Ростовской области.

"В 2023 году сформированы территориальные органы Росгвардии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также отдельная бригада особого назначения. При участии подразделений спецназа по признакам состава преступления задержано более 700 человек, выполнено почти 2 тысячи мероприятий по силовому сопровождению и свыше 13 тысяч задач по охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году силовики также обеспечили безопасность при проведении крупных мероприятий, включая заседание Евразийского межправительственного совета и дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, форума "Таврида.Арт" в Крыму, единого дня голосования и III Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Подразделениями инженерного обеспечения обследовано более 17 тысяч объектов. Сотрудники вневедомственной охраны отработали свыше 48 тысяч сигналов тревоги и не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов", - добавили в Росгвардии.

Командующий Южным округом генерал-полковник Игорь Турченюк также отметил в числе приоритетных задач на 2024 год - поддержание готовности войск к выполнению задач, включая участие в специальной военной операции.