В Челябинске ребенок провалился в яму с кипящей водой

СК возбудил дело

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту получения ожогов малолетним ребенком, который провалился в яму с кипятком в Челябинске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). <…> В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе предварительного следствия было установлено, что 9 декабря ребенок 2015 года рождения провалился в яму с кипящей водой. Яма образовалась из-за размыва грунта во дворе дома №34 по улице Энергетиков, ранее там произошла коммунальная авария. В результате ребенок получил ожоговые травмы, в настоящее время он находится в лечебном учреждении.