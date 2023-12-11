СК просит арестовать охранников, ранивших двух мужчин в ТЦ в Москве

В ходе допроса обвиняемые признали вину

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следствие просит суд арестовать двух работников ЧОП, которые в ходе драки с поножовщиной в торговом центре Москвы ранили двух знакомых мужчин. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.

"Следствие ходатайствует об аресте двух мигрантов, обвиняемых в совершении ряда преступлений в торговом центре на северо-западе Москвы", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что обвиняемые в преступлении мужчины являются уроженцами Узбекистана, в ходе допроса они признали вину. "Установлено, что обвиняемые находились на территории столичного региона в нарушение миграционного законодательства", - добавили в пресс-службе.

По данным следствия, 10 декабря один из фигурантов ножом ранил двух знакомых мужчин в ТЦ на северо-западе Москвы, второй фигурант - избил их. Пострадавших госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение группой лиц средней тяжести вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что драка произошла в ТРЦ "Калейдоскоп", ножевые ранения от местных охранников получили двое молодых людей - сотрудников барбершопа. Следствием будет дана правовая оценка профессиональной деятельности частного охранного предприятия, сотрудниками которого, предположительно, являлись фигуранты, добавили в пресс-службе СК.