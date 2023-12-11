В Москве задержали водителя Mercedes, не пропустившего машину скорой помощи

Ему может грозить штраф или лишение водительских прав

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя автомобиля Mercedes, который не пропустил машину скорой помощи с включенными свето-звуковыми сигналами. Он привлечен к административной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным пресс-службы, водитель иномарки заблокировал проезд автомобилю скорой медицинской помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами во дворе жилого дома на Профсоюзной улице. "В ходе проверки личность водителя была установлена. Им оказался 23-летний житель Москвы, которого спустя непродолжительное время задержали", - сказали в ГИБДД.

В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов, в том числе по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом). Ему может грозить штраф или лишение водительских прав.