В Сьоне неизвестный застрелил двух человек

Еще один человек ранен

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и один получил ранение в Сьоне в результате стрельбы. Как сообщила кантональная полиция, огонь на поражение открыл неизвестный пока мужчина, который мог знать своих жертв.

"В понедельник, 11 декабря, неизвестный произвел несколько выстрелов в людей в двух разных местах города Сьона", - отметила полиция, добавив, что два человека погибли, один получил ранения.

Выстрелы были произведены около 8:00 (10:00 мск). Причины произошедшего полиции не известны. Личность стрелявшего "еще не установлена". "По предварительным данным, преступник знал своих жертв", - говорится в сообщении.

Полиция принимает меры, направленные на арест стрелявшего. Прокуратура начала расследование.