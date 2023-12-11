Погиб еще один воевавший на стороне ВСУ актер из "Возвращения Мухтара"

Речь идет об Андрее Павленко

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Украинский актер Андрей Павленко, ранее присоединившийся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на родственников актера.

Павленко играл в нескольких сезонах российского сериала "Возвращение Мухтара", а также в "Ментовских войнах. Одесса", фильме "По законам военного времени - 2". Деталей гибели Павленко издание не приводит. Актер окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, работал в киевских театрах.

На прошлой неделе в Киевском академическом драмтеатре на Подоле сообщили, что после тяжелого ранения умер снявшийся в "Возвращении Мухтара" актер Василий Кухарский, который также принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ.