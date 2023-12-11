СК завершил следствие по делу боевиков, напавших на псковских десантников в 2000 году

Они обвиняются в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников банды Басаева, устроивших нападение на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Республики Татарстан Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Гумерова, Мухаметгалиева, Раззакова и Шайхутдинова направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в СК.

В ведомстве также отметили, что ранее 23 участника боестолкновения были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро фигурантов были объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении четверых уголовные дела рассматриваются судами.