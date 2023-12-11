Задержанные в Крыму члены агентурной сети Украины арестованы и дают показания

В пресс-службе СК РФ сообщили, что они сотрудничают со следствием

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Участники разведывательной агентурной сети Киева, задержанные в Крыму, находятся под стражей и дают признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Во взаимодействии с оперативными службами устанавливаются иные противозаконные факты обвиняемых и лица из числа их сообщников", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19 июня мужчина по заданию куратора СБУ во время движения автомобиля Toyota Land Cruiser по Евпаторийскому шоссе активировал взрывное устройство, которое ранее сам изготовил. В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь. Обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области. Еще двоим жителям Феодосии - гражданам Украины следствием также вменяется покушение на убийство троих лиц.

Кроме того, жителю Чехии, проживавшему некоторое время в Симферополе, вменяется покушение на убийство, которое готовилось в отношении военнослужащего. Днем 23 сентября агент СБУ близ многоквартирного дома по улице Садовая Джанкоя активировал СВУ, заложенное им под автомобиль Chevrolet Aveo. Однако довести свой преступный умысел злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам.

Агентурная сеть

Ранее сообщалось, что ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова. Всего, по данным ФСБ, предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов. За подготовку терактов уже осуждены 10 человек.

Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Также, отметили в ФСБ, задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции.