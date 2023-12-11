В Туве восстановили прерванное из-за морозов электроснабжение пяти населенных пунктов

На месте работали две бригады

ТАСС, 11 декабря. Электроснабжение восстановлено в пяти населенных пунктах двух районов Тувы, сообщили в региональном министерстве топлива и энергетики.

"Специалистами компании "Россети Сибирь Тываэнерго" оперативно восстановлено электроснабжение. <…> На месте работали две бригады в составе 10 человек и трех единиц техники", - сообщили в министерстве.

Аварийное отключение электроэнергии из-за сильных морозов произошло в населенных пунктах Улуг-Хемского и Кызылского районов. Под отключение попали пять сел - Ийи-Тал, Хайыракан, Оттуг-Даш, Терлиг-Хаая, Баян-Кол.

По данным регионального главка МЧС, в Кызыле утром 11 декабря температура воздуха достигла минус 41 градуса. На севере республики столбик термометра показывал минус 50 градусов. При таких температурах жители, чьи дома отапливаются электрокотлами, начинают активно их использовать. Сети не выдерживают перегрузки, срабатывает автоматическое отключение. Энергетики рекомендуют при такой погоде, по возможности минимизировать использование других электроприборов.