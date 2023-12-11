Ущерб по делу основателя "Тануки" составил 20 млн рублей

По словам адвоката Александра Орлова Владимира Подолина, он полностью погашен

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ущерб по делу основателя сети ресторанов "Тануки" Александра Орлова, объявленного в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба, составляет 20 млн рублей, он полностью погашен. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Тверского суда Москвы, где рассматривается вопрос о заочном аресте бизнесмена.

"Конфликт, который является причиной уголовного преследования Орлова, носит гражданско-правовой характер. Ущерб потерпевшему, которым выступает компания "Промтехноком", составляет 20 млн рублей, полностью погашен", - сказал в суде адвокат Владимир Подолин. По словам адвоката, его подзащитный не скрывается за границей, он находится там по делам.

"Орлов не скрывался от следствия за границей, он там находится по делам бизнеса и готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия, однако повестки он не получал", - сказал Подолин. По его словам, дело, по которому проходит Орлов, было возбуждено в 2022 году в отношении неустановленных лиц. С тех пор в офисе Орлова был проведен обыск, при этом сам бизнесмен не был допрошен ни в качестве подозреваемого, ни как свидетель.

Представитель "Промтехноком" подтвердила, что деньги компания получила, ущерб погашен. "Но это не отменяет тяжести содеянного обвиняемым", - заявила она.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Орлова в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заочного ареста.