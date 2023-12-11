В КЧР обнаружили подпольную ячейку религиозного экстремистского объединения

В местах проживания членов организации изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, средства связи и экстремистская литература

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 14 членов подпольной ячейки религиозного экстремистского объединения в Карачаево-Черкесии. У них обнаружены боеприпасы, оружие и экстремистская литература, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по республике.

"В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники Федеральной службы безопасности <...> пресекли деятельность подпольной ячейки запрещенного на территории России международного религиозного экстремистского объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра". В результате проведенных мероприятий задержаны 14 человек, причастных к деятельности экстремистской организации и ее пропаганде, в том числе в сети Интернет", - говорится в сообщении.

В местах проживания членов организации обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, средства связи и экстремистская литература. Подозреваемые задержаны. В отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности экстремистской организации, в отношении остальных решается вопрос о возбуждении уголовных дел.