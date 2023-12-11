В Архангельской области тренер получил условный срок за избиение детей клюшкой

Судом также удовлетворены гражданские иски прокуратуры района о взыскании в пользу несовершеннолетних потерпевших компенсации морального вреда

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Вельский районный суд в Архангельской области приговорил 38-летнего тренера детской хоккейной команды к трем годам и восьми месяцам условно за избиение детей клюшкой, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"Приговором суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок три года восемь месяцев условно с испытательным сроком три года шесть месяцев, а также дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности и заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок два года", - говорится в сообщении.

Судом удовлетворены гражданские иски прокуратуры района о взыскании в пользу несовершеннолетних потерпевших компенсации морального вреда.

Установлено, что с августа 2021 года по ноябрь 2022-го обвиняемый на территории Вельского и Устьянского районов пытался добиться, чтобы пятеро детей ушли из команды, применяя недозволенные методы воспитания. Мужчина наносил побои, используя хоккейную клюшку. Подсудимый вину не признал.