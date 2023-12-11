В Замбии 11 человек погибли при обрушении карьера

Инцидент произошел в провинции Коппербелт в центральной части страны

НАЙРОБИ, 11 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли в результате обрушения карьера в провинции Коппербелт в центральной части Замбии. Об этом сообщил портал Lusaka Times со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора провинции Элиши Матамбо, спасатели накануне извлекли пять тел, один человек был найден живым. Таким образом, число жертв трагедии достигло 11, отмечает портал.

Как сообщало ранее Agence France-Presse, 1 декабря произошло обрушение на шахте по добыче меди в провинции Коппербелт, в результате чего как минимум 30 человек оказались под завалами.