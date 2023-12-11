В Астраханской области СК начал проверку по факту обнаружения искусанного собаками трупа

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти мужчины

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области проводят проверку по факту смерти местного жителя, тело которого было найдено без признаков криминальной смерти с рвано-укушенными ранами, причиненными бродячими собаками. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту смерти местного жителя. В ходе проверки установлено, что 10 декабря 2023 года на участке местности около строящегося дома по улице Приточной в поселке Пригородный Наримановского района области обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти астраханца, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона, ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки по факту обнаружения трупа.

В Астраханской области собаки часто нападают на людей, в том числе на детей, жители жалуются на целые стаи безнадзорных животных в общественных местах, а в специальные службы поступает много заявок на их отлов. По подсчетам властей в регионе насчитывается свыше 23 тысяч бездомных собак. В январе 2022 года следователи возбудили в уголовное дело по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак. В марте 2023 года судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что гибель 44-летней женщины, тело которой обнаружили утром на парковке в Астрахани, произошла от травматического шока и массивной кровопотери после нападения бродячих собак, следователи проводят проверку.