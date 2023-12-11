В Петербурге осужденный за убийство Старовойтовой попросил суд об УДО

Виталий Акишин отбыл 2/3 наказания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Приговоренный к 23,5 года лишения свободы за убийство депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой Виталий Акишин попросил суд о досрочном освобождении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в ходатайстве Акишин указывает, что по истечению установленного законодательством срока не отбытая часть наказания была заменена ему на принудительные работы. Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения Акишин не имеет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности, общественной жизни учреждения и мероприятиях места трудоустройства. Имеет поощрения и благодарности. 2/3 наказания Акишин отбыл.

В соответствии со ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее наказание, подлежит УДО, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного наказания.

Акишин был приговорен Петербургским городским судом к 23,5 года лишения свободы в ИК строгого режима за посягательство на жизнь Старовойтовой и покушение на убийство ее помощника 30 мая 2005 года.

В сентябре 2021 года суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении еще одному фигуранту дела Михаилу Глущенко, который отбывает наказание за соучастие в организации убийства Старовойтовой, на момент подачи ходатайства Глущенко оставалось отбыть 5 лет 7 дней заключения.

Дело об убийстве Старовойтовой

Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил на сроки от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Суд постановил, что мотивом преступления послужила политическая деятельность Старовойтовой. Непосредственно виновными в убийстве были признаны Юрий Колчин и Виталий Акишин. Колчин как технический организатор преступления был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статьям 277 и 222 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, незаконное хранение оружия) УК РФ. Акишин, непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года заключения на основании статей 277 и 222, а также статьи 105 (убийство) УК РФ.

Следствие по делу об убийстве Старовойтовой было возобновлено в августе 2013 года. В ноябре того же года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ - организация преступления и посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), лидера тамбовской ОПГ.