Суд отказал МВД в заочном аресте основателя "Тануки"

Александр Орлов является фигурантом по делу о злоупотреблении доверием

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказал следователю МВД в заочном аресте основателя "Тануки" Александра Орлова по делу о злоупотреблении доверием. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд, рассмотрев ходатайство старшего следователя МВД, постановил в удовлетворении ходатайства об избрании Орлову А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу отказать", - зачитал решение судья Алексей Криворучко. Суд зачитал только вводную и резолютивную часть.

Ранее адвокат бизнесмена Владимир Подолин заявил, что Орлов не скрывался от следствия за границей. Он там находится по делам бизнеса и готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия, однако повестки он не получал.

По словам Подолина, дело, по которому проходит Орлов, было возбуждено в 2022 году в отношении неустановленных лиц. С тех пор в офисе Орлова был проведен обыск, при этом сам бизнесмен не был допрошен ни в качестве подозреваемого, ни как свидетель. Защитник утверждает, что ущерб в 20 млн рублей полностью погашен. Представитель потерпевшей стороны, которой является компания "Промтехноком", эту информацию подтвердила.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Орлова в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Следствие попросило избрать ему меру пресечения в виде заочного ареста.