Губернатор Саратовской области обратился к силовикам из-за рассылки от его имени

В сообщениях содержится просьба принять участие в новогодней благотворительной акции для детей и перечислить средства на указанный счет

САРАТОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился в правоохранительные органы из-за мошенников, которые от его имени рассылают письма с просьбой принять участие в новогодней благотворительной акции для детей и перечислить деньги. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"От имени губернатора Саратовской области Романа Бусаргина злоумышленники рассылают письма в различные организации с просьбой принять участие в новогодней благотворительной акции для детей и перечислить средства на указанный счет. Мошенники оформляют обращение в виде несуществующего постановления", - сообщили в ведомстве.

По данному факту глава региона обратился в правоохранительные органы. В правительстве попросили граждан также обращаться к силовикам в случае получения подобного письма и не переводить никакие средства.