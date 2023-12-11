В Петербурге арестовали мужчин, ранивших охранника на соревнованиях по борьбе

Мухтара Амирова и Мехмета Амирова заключили под стражу до 8 февраля 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчин, которые устроили поножовщину на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе и ранили охранника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухтара Амирова и Мехмета Амирова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что суд удовлетворил ходатайство и избрал Амировым меру пресечения в виде заключения под стражу по 8 февраля 2024 года.

В пресс-службе также отметили, что нарушители порядка 9 декабря, находясь в здании ФОК "Газпром" в Красногвардейском районе, из хулиганских побуждений, используя нож, применили насилие к ранее незнакомому М., причинив мужчине телесные повреждения, после чего скрылись.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщали, что двое охранников получили ранения на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе, оба они были госпитализированы. 9 декабря конфликт произошел между родственниками одного из борцов, который выступал на соревнованиях, и охраной, которая не пустила их к месту проведения соревнований, что и спровоцировало конфликт.