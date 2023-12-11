В ДНР вынесли приговоры четырем бойцам ВСУ за покушение на убийство граждан

В период с 24 по 28 февраля 2022 года Константин Глоба, Геннадий Труфин, Евгений Андриенко и Роман Степанюк обстреляли осколочно-фугасными минами село Саханка

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецке вынес приговоры в отношении четырех украинских военнослужащих по делу об обстрелах южной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины 34-летнего Константина Глобы, 54-летнего Геннадия Труфина, 35-летнего Романа Степанюка и 25-летнего Евгения Андриенко. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом)", - сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Глобу к 19 годам лишения свободы, Труфина и Андриенко - к 21 году лишения свободы, Степанюк проведет в колонии строгого режима 20 лет.

В суде установлено, что в период с 24 по 28 февраля 2022 года Глоба, Труфин, Андриенко и Степанюк, находясь на боевой позиции, расположенной в селе Широкино на юге ДНР, обстреляли осколочно-фугасными минами село Саханка Новоазовского района. В результате обстрела ранения получил мужчина, повреждено восемь объектов гражданской инфраструктуры и транспортное средство. Как отметили в пресс-службе СК, обвиняемые осознавали, что обстреливают гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры из тяжелого наступательного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства.