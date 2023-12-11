В день инаугурации неизвестный бросил бутылку в голову нового президента Аргентины

На видеозаписи видно, что бутылка пролетела рядом с головой Хавьера Милея и попала в одного из сотрудников службы безопасности

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Неизвестный бросил бутылку в нового президента Аргентины Хавьера Милея в момент, когда его кортеж направлялся от здания Конгресса во дворец правительства в день инаугурации. Кадры с инцидентом опубликовала газета La Nacion.

На видеозаписи видно, что бутылка пролетела рядом с головой Милея и попала в одного из сотрудников службы безопасности. На фотографиях у него видна кровь у уха.

Полиция разыскивает бросившего бутылку.

Милей вступил в должность президента 10 декабря. Часть пути в 2 км от Конгресса, где он принес присягу, до дворца "Каса-Росада" он преодолел пешком, остальную - на машине с открытым верхом. Главу государства сопровождала его сестра Карина Милей, которая была назначена генеральным секретарем канцелярии президента.