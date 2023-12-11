Экс-гендиректора СМЗ приговорили к четырем годам колонии за растрату

Артур Уртаев совершил попытку хищения денег завода под видом купли-продажи доли одной из коммерческих организаций за 2,5 млрд рублей

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Соликамский городской суд Пермского края приговорил бывшего гендиректора ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артура Уртаева к четырем годам колонии общего режима за растрату в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Приговором суда У. признан виновным в совершении трех преступлений, а именно в растрате денежных средств предприятия в сумме 251,5 млн рублей, а также попытке хищения 2,5 млрд рублей со счетов предприятия", - говорится в сообщении суда.

По информации прокуратуры Пермского края, Уртаев признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Согласно материалам дела, Уртаев, будучи гендиректором СМЗ, с мая по июль 2022 года заключил договор оказания услуг, по которому перечислил в качестве аванса исполнителю 1,5 млн рублей. В действительности ни одна из сторон не собиралась исполнять взятые на себя обязательства, а денежные средства были похищены.

Позднее топ-менеджер, используя свои полномочия, без уведомления совета директоров завода и его акционеров заключил с подконтрольной ему организацией фиктивный договор займа. Он дал указание подчиненному начальнику финансового отдела подготовить платежное поручение и перечислить на расчетный счет сторонней организации 250 млн рублей. Полученные деньги были обналичены и выведены из-под финансового контроля государства. Также вместе с соучастником он совершил попытку хищения денег завода под видом купли-продажи доли одной из коммерческих организаций за 2,5 млрд рублей. При подписании юридических и финансовых документов, а также перечислении денег Уртаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил бывшему руководителю СМЗ наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима. Также Уртаев должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности в течение двух лет и девяти месяцев. Уголовное дело в отношении соучастника Уртаева - Игоря Пестрикова - выделено в отдельное производство, он находится в международном розыске.

Весной 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в государственную собственность РФ более 350 тыс. акций СМЗ, принадлежащих Пестрикову, Тимуру Старостину, Петру Кондрашеву и Сергею Кирпичеву. 30 августа суд принял к производству аналогичное дело об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций завода из чужого незаконного владения и запретил действия с акциями совладельцев СМЗ по ходатайству прокуратуры Прикамья.

ОАО "Соликамский магниевый завод" является лидером магниевой и редкометальной промышленности России. На долю предприятия приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки.