В Электростали из-за отсутствия отопления в домах ввели режим ЧС

В округе продолжаются работы по стабилизации ситуации с отоплением в восточной части города

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится в городском округе Электросталь из-за системной некачественной работы котельной "Восточная", вследствие чего у части жителей муниципалитета наблюдаются проблемы с отоплением в домах. Об этом сообщила глава округа Инна Волкова.

"В связи с системной некачественной работой котельной "Восточная" компании АО "ВКС", где постоянно не соблюдается температурный график, в квартиры жителей восточного района не поступает необходимое тепло. Все мероприятия, выполняемые компанией АО "ВКС" для стабилизации ситуации, необходимого результата не приносят. Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС", - написала она в Telegram-канале.

Волкова добавила, что в настоящее время в округе продолжаются работы по стабилизации ситуации с отоплением в восточной части города.

"Напомню, что для ее решения в технологический процесс будет включена бойлерная Машиностроительного завода. Подача дополнительного пара повысит надежность работы котельной, а главное в домах жителей станет теплее. Уже завершена опрессовка паропровода, идет подготовка и ремонт бойлерной, а также согласование с Ростехнадзором по ее запуску. Отмечу, что для подключения необходимо выполнить полную остановку котельной "Восточная" (котлы и насосы) на срок около восьми часов. На это время все ее потребители будут отключены от отопления и ГВС", - сообщила глава округа.

По ее словам, для проведения работ были привлечены специалисты всех теплоэнергетических компаний и управляющих организаций города, АО "МСЗ", МОС АВС и Мытищинских теплосетей. Работы запланированы на 12 декабря с 10:00 до 18:00.

При этом она отметила, что при температуре наружного воздуха от пяти до семи градусов ниже нуля работы будут перенесены.