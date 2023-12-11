В Томской области загорелась крыша столовой санатория "Космонавт"

Пожар локализован на площади 600 кв. м

ТАСС, 11 декабря. Крыша корпуса столовой санатория "Космонавт" загорелась в деревне Некрасово Томского района Томской области. Пожар локализован на площади 600 кв. м, сообщили в МЧС РФ.

"В деревне Некрасово горит крыша столовой в санатории. <...> В Томской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что люди самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных. В тушении пожара принимают участие 32 человека и 10 единиц техники.

В ГУ МЧС по Томской области добавили, что сообщение о пожаре корпуса столовой санатория "Космонавт" поступило в 19:55 (15:55 мск). Пожару был присвоен ранг №2.