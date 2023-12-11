Суд Москвы освободил ученого, арестованного с помощью ИИ по делу 20-летней давности

Институт, где ученый работает, сообщил следствию сведения, по которым обвиняемый находился в командировках в Вологодской и Костромской областях в момент убийств

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы освободил из СИЗО ученого-гидролога Александра Цветкова, который был ранее арестован по делу об убийствах 20-летней давности на основе данных искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил избрать Цветкову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в суде. Ранее с ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратился следователь СК.

Житель Ярославля Цветков был задержан в аэропорту Домодедово 10 месяцев назад. Причиной послужил фоторобот, составленный с помощью искусственного интеллекта. Программа ИИ определила, что фото Цветкова на 55% совпадает с изображением подозреваемого в убийствах четырех человек, совершенных с особой жестокостью в Москве и Подмосковье в 2003 году. При этом институт, где ученый работает с 1996 года, сообщил следствию сведения, по которым обвиняемый находился в командировках в Вологодской и Костромской областях в тот момент, когда произошли убийства. Цветков также вину не признавал.

Во время встречи членов СПЧ с Владимиром Путиным 4 декабря правозащитник Ева Меркачева рассказала президенту о сложившейся с делом Цветкова ситуации. Глава государства ответил, что считает искусственный интеллект очень эффективно работающим во многих областях, если призвал сделать соответствующие выводы, если есть какие-то сбои.