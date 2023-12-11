Потушивших вечный огонь школьников выдворят из России вместе с родителями

По информации МВД, они проживают в стране нелегально

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Семьям школьников-иностранцев, забросавших снегом Вечный огонь в Красном Селе под Петербургом, грозит выдворение из России. Проверка полиции выявила, что мигранты проживают в стране нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ", - рассказали в ГУ МВД.

Подростков и их родителей вместе с материалами полицейской проверки передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что после случившегося полиция установила личности трех нарушителей. Ими оказались двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снежок в Вечный огонь. Все - граждане стран ближнего зарубежья.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга инициировала после происшествия собственную проверку, в ходе которой оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.